Собянин: цены на жилье в Москве могут снизиться после реновации В связи с увеличением предложения

Стоимость жилья в Москве может снизиться после программы реновации. Об этом в воскресенье сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр в эфире программы на НТВ сообщил, что по сравнению с другими регионами в Москве строится очень мало нового жилья, что негативно сказывается на ценах на эту недвижимость. Программа реновации увеличит предложение на рынке, за счет чего цены на жилье начнут падать, считает Собянин.

В начале 2017 года Владимир Путин поручил мэру столицы ликвидировать московские хрущевки и на их месте построить новые дома. В июле текущего года власти определят список домов, которые попадают под снос. После этого станут известны объемы реновации. По предварительным данным, срок реализации программы составит 10-15 лет.