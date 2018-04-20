Комиссия Смольного отклонила предложение устроить зеленую зону на месте будущего океанариума в парке Интернационалистов

Комиссия по землепользованию и застройке Смольного отклонила предложение о переводе в зону рекреационного назначения на территории, которую планируют отдать под строительство океанариума в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе. Комиссия по землепользованию заседала в пятницу.
Территорию на проспекте Славы, участок 156, предлагали перевести в зону ТР2 – «зону рекреационного назначения – зеленых насаждений общего и зеленых насаждений ограниченного пользования с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)». Эта территория занимает более 4 га.
Кроме того, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил Комитету по градостроительству и архитектуре взять реализацию проекта океанариума под особый контроль. Комитет будет контролировать архитектурно-планировочное решение здания.
Напомним, проект океанариума одобрили в июле 2013 года. Стратегический инвестор проекта – ООО «Оптима». Соглашение с инвестором подписано в октябре 2017 года. Его условия не раскрываются. Депутаты петербургской фракции «Партии роста» в местном парламенте Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко просили перенести строительство океанариума в Купчино, так как стройка нарушит историческую территорию парка. Кроме того, по словам парламентариев, жителей Фрунзенского района возмущает, что большая часть территории океанариума будет занята торговыми площадями.
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