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20.04.18 / 21:45 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Комиссия Смольного отклонила предложение устроить зеленую зону на месте будущего океанариума в парке Интернационалистов

Албин поручил взять реализацию проекта под особый контроль

Океанариум, фото с сайта termitis.pblogs.grКомиссия по землепользованию и застройке Смольного отклонила предложение о переводе в зону рекреационного назначения на территории, которую планируют отдать под строительство океанариума в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе. Комиссия по землепользованию заседала в пятницу.

Территорию на проспекте Славы, участок 156, предлагали перевести в зону ТР2 – «зону рекреационного назначения – зеленых насаждений общего и зеленых насаждений ограниченного пользования с включением объектов инженерной инфраструктуры (виды разрешенного использования и предельные параметры)». Эта территория занимает более 4 га.

Кроме того, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил Комитету по градостроительству и архитектуре взять реализацию проекта океанариума под особый контроль. Комитет будет контролировать архитектурно-планировочное решение здания.

Напомним, проект океанариума одобрили в июле 2013 года. Стратегический инвестор проекта – ООО «Оптима». Соглашение с инвестором подписано в октябре 2017 года. Его условия не раскрываются. Депутаты петербургской фракции «Партии роста» в местном парламенте Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко просили перенести строительство океанариума в Купчино, так как стройка нарушит историческую территорию парка. Кроме того, по словам парламентариев, жителей Фрунзенского района возмущает, что большая часть территории океанариума будет занята торговыми площадями.

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