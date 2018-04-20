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20.04.18 / 20:46 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

«Райффайзенбанк» восстановил работу своих сервисов

Не работали весь день

Фото АБН

Фото АБН

«Райффайзенбанк» восстановил работу своих банковских сервисов. Об этом в банке сообщили в пятницу вечером.

«Мы понимаем, что создали немало трудностей, и хотели бы еще раз принести извинения за произошедшее», — сказано в сообщении кредитно-финансовой организации. Отметим, сервисы не работали в течение всей пятницы.

Технический сбой в работе банковских сервисов «Райффайзенбанка» произошел в ночь на пятницу. Клиентам не приходили смс-оповещения по проведенным операциям, были заблокированы приложения онлайн-банкинга в десктопной и мобильной версиях. Также некоторое время невозможно было совершить операции по дебетовым картам. Банк подчеркивал, что сбой не связан с активностями Роскомнадзора, который пытается заблокировать ip-адреса пользователей Telegram в России.

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