«Райффайзенбанк» восстановил работу своих сервисов Не работали весь день

«Райффайзенбанк» восстановил работу своих банковских сервисов. Об этом в банке сообщили в пятницу вечером.

«Мы понимаем, что создали немало трудностей, и хотели бы еще раз принести извинения за произошедшее», — сказано в сообщении кредитно-финансовой организации. Отметим, сервисы не работали в течение всей пятницы.

Технический сбой в работе банковских сервисов «Райффайзенбанка» произошел в ночь на пятницу. Клиентам не приходили смс-оповещения по проведенным операциям, были заблокированы приложения онлайн-банкинга в десктопной и мобильной версиях. Также некоторое время невозможно было совершить операции по дебетовым картам. Банк подчеркивал, что сбой не связан с активностями Роскомнадзора, который пытается заблокировать ip-адреса пользователей Telegram в России.