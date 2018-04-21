Все новости

21.04.18 / 19:02 Новости / Россия и мир / Экономика

Бизнесмен из Сирии намерен построить отель в Крыму

Это поможет Сирии экономически восстановиться

сирия сБизнесмен из Сирии намерен построить отель в Крыму. Об этом в субботу сообщил председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

Предприниматель был членом сирийской делегации на Ялтинском международном экономическом форуме. Назаров отметил, что экономическое возрождение Сирии это и инвестиции страны в Россию. Председатель заявил, что при наличии отеля не будет вопросов о месте размещения сирийской делегации.

Напомним, в Ялте прошел экономический форум. В ходе мероприятия было подписано 70 соглашений. Их общая сумма составила 162 млрд рублей. С представителями Сирии подписали соглашений на 62 млрд рублей.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Новости партнеров:

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2017

115 SQL queries done. Page generation took 0,160 seconds.