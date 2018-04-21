Бизнесмен из Сирии намерен построить отель в Крыму Это поможет Сирии экономически восстановиться

Бизнесмен из Сирии намерен построить отель в Крыму. Об этом в субботу сообщил председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

Предприниматель был членом сирийской делегации на Ялтинском международном экономическом форуме. Назаров отметил, что экономическое возрождение Сирии это и инвестиции страны в Россию. Председатель заявил, что при наличии отеля не будет вопросов о месте размещения сирийской делегации.

Напомним, в Ялте прошел экономический форум. В ходе мероприятия было подписано 70 соглашений. Их общая сумма составила 162 млрд рублей. С представителями Сирии подписали соглашений на 62 млрд рублей.