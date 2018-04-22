В Петербурге впервые вручат награды за дружелюбное отношение к кошкам В День мецената в Эрмитаже

В Петербурге впервые вручат награды за дружелюбное отношение к кошкам. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе проекта «Республика кошек и котов».

Там рассказали, что вручение премии «Замурчательные люди» пройдет в рамках традиционного Дня мецената, который состоится 23 апреля в Эрмитаже.

Премию «Замурчательные люди Петербурга» учредили АНО «Всевмузей», известное как петербургский Музей Кошки, и альманах социального партнерства «Русский Меценат».

Номинантов и лауреатов премии определит авторитетное жюри, в которое входят гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный редактор альманаха «Русский Меценат» Аркадий Соснов, начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев, основатель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ленькин кот» Валерий Гордин и ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева. Также к жюри присоединится эрмитажный кот-оракул Ахилл.

День мецената – это совместный проект Государственного Эрмитажа и альманаха социального партнерства «Русский Меценат». В этот день чествуют благотворителей и социально ответственный бизнес. В этом году он будет проходить в 13-й раз. Отметим, Эрмитаж известен своим особым отношением к кошкам. Эрмитажные коты являются полноправными символами музея. Совместно с «Республикой кошек» музей время от времени проводит акции по раздаче эрмитажных котов. Также при музее существует Клуб друзей котов Эрмитажа.