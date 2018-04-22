Telegram призвал к массовому запуску бумажных самолетиков в знак протеста против блокировок И в поддержку свободного интернета

Администрация Telegram призвала пользователей устроить флешмоб с запуском бумажных самолетиков в знак протеста против блокировок. Свое обращение компания разослала в воскресенье днем.

Пользователям мессенджера предложили 22 апреля в 19:00 выпустить в окна самодельные самолетики из бумаги. В сообщении компании говорится: «7-й день российские власти блокируют Telegram. Если Вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера».

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор, исполняя решение суда, приступил к блокировке Telegram. Поводом для блокировки стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи для дешифровки данных. За прошедшую неделю ведомство внесло в реестр запрещенной информации более 18,5 млн IP-адресов. Из-за этого со сбоями столкнулись множество компаний и интернет-ресурсов. Тем не менее, мессенджер продолжает быть доступен. Вечером РКН заблокировал часть IP-адресов Google. Российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к Gmail, поиску и YouTube. В Роскомнадзоре подтвердили, что блокирую сервисы Google, поскольку компания не выполнила требования ведомства и продолжает предоставлять свои ресурсы Telegram.