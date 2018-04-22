Петербургские велосипедисты открыли сезон на Дворцовой площади Они выстроились в фигуру в виде велосипеда

Петербургские велосипедисты в воскресенье официально открыли сезон. Акция под названием «Велодень» прошла днем на Дворцовой площади.

У Эрмитажа собрались сотни велоактивистов. Они выстроились на площади в фигуру в форме огромного велосипеда. После этого на Дворцовой стартовал велозабег по центральным улицам. Для этого часть центра перекрыли для автомобилистов. В течение дня о на набережной Мойки с участниками мероприятия встретятся генеральный консул Германии Эльтье Адерхольд, председатель КРТИ Сергей Харлашкин и заместитель руководителя Филиала Фонда Фридриха Эберта в России Йенс Хильдебрантд, сообщили организаторы.

Отметим, «Ведодень» проводят петербургское велосообщество и представительство зарегистрированного союза «Фонд имени Фридриха Эберта». Фестиваль проходит в рамках Недели Германии в Петербурге. В течение дня участников фестиваля ждут лекции, мастер-классы и велосипедные экскурсии. Все мероприятия проводятся бесплатно.