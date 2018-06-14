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14.06.18 / 15:16 Новости / Россия и мир

Минфин РФ допустил продажу части акций Сбербанка

Но решения пока нет

Фото АБН

Фото АБН

Государство могло бы продать часть акций Сбербанка, не уступая при этом госконтроля. Такое заявление в четверг сделал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По его словам, государство могло бы «еще немножко продать», поскольку у него есть привилегированные акции Сбербанка, цитирует ТАСС. Однако Моисеев отметил, что какого-либо решения в настоящий момент нет. Кроме того, Минфин поддерживает идею приватизации госкомпаний для выполнения «майского указа» президента РФ, сообщил замглавы ведомства.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что государству следовало бы продать акции кредитной организации. Он добавил, что «не видит ни одного основания», почему у государства должен быть контроль в банке. При этом вырученные средства можно было направить на реализацию реформ.

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  1. Александр 15.06.2018 at 10:16 - Reply

    Как идея вполне имеет право на существование. Сколько можно поборы среди населения устраивать, чтобы дыры в бюджете залатать?! Пора бы государству реальные способы найти. Продажа акций один из них.

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