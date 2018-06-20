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20.06.18 / 10:53 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк и «Бизнес.Ру» предоставили компаниям возможность формирования электронных чеков

Для выполнения закона 54-ФЗ

Фото АБН

Фото АБН

Сбербанк и «Бизнес.Ру» предоставили интернет-магазинам возможность формирования электронных чеков. Об этом кредитная организация сообщила в среду.

Новая возможность доступна для компаний, которые заключили договор интернет-эквайринга со Сбербанком. Организации могут сделать фискализацию данных совместно с авторизацией и передачи информации через сервис «Бизнес.Ру онлайн чеки» на кассу интернет-магазина. Сервис поддерживает более 70 различных видов кассовых аппаратов, отметили в Сбербанке.

Руководитель «Бизнес.Ру» Александр Галкин заявил, что интернет-предприниматели столкнулись с проблемой после реформы Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники». В частности, интернет-магазинам требуется либо подключить онлайн-кассу, либо отказаться от оплаты покупок на сайте.

Напомним, поправки в 54-ФЗ приняли в прошлом году. Они относятся к индивидуальным предпринимателям на патенте или ЕНВД. Часть организаций получили отсрочку для выполнения закона до 1 июля 2019 года. В частности, парикмахеры, репетиторы, ветеринары, компании по организации платной парковки автомобилей и другие.

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Реплики

  1. Павел 20.06.2018 at 11:17 - Reply

    54-ФЗ закон, поправьте

    • Елена Васильева 20.06.2018 at 11:33

      поправили, спасибо!

  2. Ильдар 20.06.2018 at 11:38 - Reply

    Не все поправили. Осталось «Для выполнения закона 53-ФЗ»

    • Елена Васильева 20.06.2018 at 11:45

      уже поправили!

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