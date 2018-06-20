Сбербанк и «Бизнес.Ру» предоставили компаниям возможность формирования электронных чеков Для выполнения закона 54-ФЗ

Сбербанк и «Бизнес.Ру» предоставили интернет-магазинам возможность формирования электронных чеков. Об этом кредитная организация сообщила в среду.

Новая возможность доступна для компаний, которые заключили договор интернет-эквайринга со Сбербанком. Организации могут сделать фискализацию данных совместно с авторизацией и передачи информации через сервис «Бизнес.Ру онлайн чеки» на кассу интернет-магазина. Сервис поддерживает более 70 различных видов кассовых аппаратов, отметили в Сбербанке.

Руководитель «Бизнес.Ру» Александр Галкин заявил, что интернет-предприниматели столкнулись с проблемой после реформы Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники». В частности, интернет-магазинам требуется либо подключить онлайн-кассу, либо отказаться от оплаты покупок на сайте.

Напомним, поправки в 54-ФЗ приняли в прошлом году. Они относятся к индивидуальным предпринимателям на патенте или ЕНВД. Часть организаций получили отсрочку для выполнения закона до 1 июля 2019 года. В частности, парикмахеры, репетиторы, ветеринары, компании по организации платной парковки автомобилей и другие.