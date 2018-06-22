Абрамович продаст 4% АО «Первый канал» Из-за получения израильского гражданства

Бизнесмен Роман Абрамович продаст 4% АО «Первый канал». Об этом в пятницу сообщили в Роскомнадзоре.

Согласно действующему законодательству, иностранцам и людям с двойным гражданством не может владеть более 20% российского СМИ. В настоящий момент Абрамовичу принадлежит 24% «Первого канала», передает РБК. При этом в мае бизнесмен получил гражданство Израиля.

Абрамович не намерен полностью продавать свой пакет акций телеканала. Покупателем 4% выступит один из действующий акционеров «Первого канала», заявили источники. Они отметили, что скорее всего это будет «Национальная медиа группа».

Отметим, большая часть акций телеканала принадлежит государству – 51%. «Национальная медиа группа» владеет 25% через ООО «Растрком-2002». Также доли в компании принадлежат Росимуществу, ФГУП «ИТАР-ТАСС» и ФГУП «Телевизионного технического центра «Останкино».