Фан-зона FIFA на Конюшенной в пятницу откроется минутой молчания День памяти и скорби

Фан-зона чемпионата мира по футболу FIFA на Конюшенной площади в Петербурге в пятницу откроется минутой молчания. Об этом сообщили организаторы.

Как пишет ТАСС, минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявят в 11:00 по московскому времени. Также в течение дня на Конюшенной площади будут играть песни военных лет.

Напомним, 22 июня – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

В четверг в рамках чемпионата мира по футболу состоится три матча. Бразилия сыграет с Коста-Рикой в Петербурге в 15:00, Нигерия встретится с Исландией в Волгограде в 18:00, а Сербия встретится со Швейцарией в Калининграде в 21:00.