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22.06.18 / 09:09 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Фан-зона FIFA на Конюшенной в пятницу откроется минутой молчания

День памяти и скорби

Фото АБН

Фото АБН

Фан-зона чемпионата мира по футболу FIFA на Конюшенной площади в Петербурге в пятницу откроется минутой молчания. Об этом сообщили организаторы.

Как пишет ТАСС, минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявят в 11:00 по московскому времени. Также в течение дня на Конюшенной площади будут играть песни военных лет.

Напомним, 22 июня – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

В четверг в рамках чемпионата мира по футболу состоится три матча. Бразилия сыграет с Коста-Рикой в Петербурге в 15:00, Нигерия встретится с Исландией в Волгограде в 18:00, а Сербия встретится со Швейцарией в Калининграде в 21:00.

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Реплики

  1. Аноним 22.06.2018 at 10:25 - Reply

    А ничего, что 22 июня это пятница?

    • Елена Васильева 22.06.2018 at 10:31

      Действительно.

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