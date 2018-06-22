Фан-зона FIFA на Конюшенной в пятницу откроется минутой молчания

Фан-зона чемпионата мира по футболу FIFA на Конюшенной площади в Петербурге в пятницу откроется минутой молчания. Об этом сообщили организаторы.
Как пишет ТАСС, минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны объявят в 11:00 по московскому времени. Также в течение дня на Конюшенной площади будут играть песни военных лет.
Напомним, 22 июня – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.
В четверг в рамках чемпионата мира по футболу состоится три матча. Бразилия сыграет с Коста-Рикой в Петербурге в 15:00, Нигерия встретится с Исландией в Волгограде в 18:00, а Сербия встретится со Швейцарией в Калининграде в 21:00.
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Реплики
А ничего, что 22 июня это пятница?
Действительно.