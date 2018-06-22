«Молодая гвардия» проследит за исполнением запрета на продажу алкоголя в день «Алых парусов» Более 100 волонтеров будут отслеживать нарушения запрета во всех районах города

Волонтеры «Молодой гвардии» проконтролируют исполнение запрета на продажу алкоголя в день праздника «Алые паруса». Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы фракции «Единой России» Александра Тетердинко.

Более 100 волонтеров будут отслеживать нарушения запрета во всех районах города. В случае их обнаружения активисты будут направлять свидетельства в полицию. Нарушителям грозят штрафы от 20 до 40 тыс. как физическим лицам и от 100 до 300 тыс. как юридическим. При этом отмечается, что запрет не коснется стадиона «Санкт-Петербург» и фан-зоны на Конюшенной площади. Там правила по продаже алкоголя устанавливает FIFA.

Добавим, в праздник выпускников «Алые паруса» Водоканал Петербурга разместит в центре города более 1 тыс. дополнительных туалетов. Кабинки будут бесплатными для всех категорий граждан. Празднования пройдут в ночь с 23 на 24 июня. Метрополитен будет работать все это время без перерыва.