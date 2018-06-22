Все новости

22.06.18 / 18:49 Новости / Петербург и Ленобласть

«Молодая гвардия» проследит за исполнением запрета на продажу алкоголя в день «Алых парусов»

Более 100 волонтеров будут отслеживать нарушения запрета во всех районах города

Алые-паруса-фото-с-сайта-turbina.ru_Волонтеры «Молодой гвардии» проконтролируют исполнение запрета на продажу алкоголя в день праздника «Алые паруса». Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы фракции «Единой России» Александра Тетердинко.

Более 100 волонтеров будут отслеживать нарушения запрета во всех районах города. В случае их обнаружения активисты будут направлять свидетельства в полицию. Нарушителям грозят штрафы от 20 до 40 тыс. как физическим лицам и от 100 до 300 тыс. как юридическим. При этом отмечается, что запрет не коснется стадиона «Санкт-Петербург» и фан-зоны на Конюшенной площади. Там правила по продаже алкоголя устанавливает FIFA.

Добавим, в праздник выпускников «Алые паруса» Водоканал Петербурга разместит в центре города более 1 тыс. дополнительных туалетов. Кабинки будут бесплатными для всех категорий граждан. Празднования пройдут в ночь с 23 на 24 июня. Метрополитен будет работать все это время без перерыва.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

108 SQL queries done. Page generation took 0,118 seconds.