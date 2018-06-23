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23.06.18 / 18:30 Новости / Политика / Россия и мир

Дмитрий Гудков выбран председателем «Партии перемен»

Ксения Собчак станет членом политсовета партии

Фото АБН

Фото АБН

Дмитрий Гудков избран председателем «Партии перемен», которая ранее называлась партией «Гражданская инициатива». За такое решение проголосовали участники всероссийского съезда партии, передает корреспондент АБН.

Присутствовавшая на съезде Ксения Собчак сообщила его участникам, что отказывается от своих планов стать сопредседателем партии. «Я буду продолжать журналистские расследования, журналистскую работу. В этом есть моя огромная ценность. Если я сейчас перестану это делать, то перестану быть рупором, который слышно. Моя медийная составляющая, медийный актив является огромной ценностью нашей партии. Обсудив это с Дмитрием Гудковым, мы пришли к выводу, что нам важнее ценность каждого, а не какие-то титулы»,- заявила Собчак.

Она добавила, что с сентября продолжит работу на телеканале «Дождь» и журналистскую активность в интернете. «По этическим соображением невозможно соединять работу журналиста и сопредседателя партии. Это технический вопрос. Но при этом мы продолжим с Дмитрием быть равноправными партнерами и вместе управлять партии», — уточнила Собчак.

Основатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев также вошел в политсовет партии. Кроме того, в политический совет был избран сын политика Бориса Немцова – Антон Немцов. Также участники съезда проголосовали за новое название партии «Гражданская инициатива» — «Партия перемен».

Ранее, 15 марта, Дмитрий Гудков и Ксения Собчак объявили о своем желании стать сопредседателями новой «Партии перемен», созданной на основе уже имеющейся партии «Гражданской инициативы». Ее основатель Андрей Нечаев сложил с себя полномочие председателя. Партия «Гражданская инициатива» была выбрана как платформа для создания новой партии, так как уже является зарегистрированной партией.

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