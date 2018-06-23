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23.06.18 / 13:19 Новости / Политика / Россия и мир

Правительство разрешило размещать отели в пунктах пропуска аэропортов

Для пассажиров задержанных рейсов

аэропорт внуково самолет зал ожидания людиПравительство России разрешило размещать отели в пограничных пунктах пропуска аэропортов. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу.

Речь идет о предоставлении гостиницы транзитным пассажирам. Также это касается пассажиров с задержанных рейсов.

Отели будут предлагать тем, кто ждет вылета днем более восьми часов, и ночью – более шести часов. Также гостиницу предложат транзитным пассажирам, у которых пересадка в течение 24 часов.

Добавим, ранее петербургский аэропорт «Пулково» расширил линию входного досмотра. Пропуская способность выросла до 3,6 тыс. человек. Ранее она составляла 2,8 тыс. человек. Стоимость проекта составила 26 млн рублей.

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