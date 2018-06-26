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26.06.18 / 11:22 Новости / Россия и мир

«Магнит» запустил приложение для оценки сервиса в магазинах

Критика и пожелания поступают руководству магазина, а в головном офисе составляют статистику

МагнитПродуктовый ритейлер «Магнит» запустил мобильное приложение для оценки покупателями сервиса в магазинах сети. Об этом в компании сообщили во вторник.

В приложении «Пульс-М» есть несколько критериев для оценки: обслуживание, качество продукции, наличие товаров, чистота помещений и другие. Посетители также могут отправлять вместе со своей оценкой соответствующие фотографии. Информация поступает руководству магазина, а в главном офисе сети составляется статистика. Приложение доступно для владельцев смартфонов на базе iOS и Android.

Добавим, «Пульс-М» — второе мобильное приложение «Магнита». В 2014 году компания запустила приложение «Магнит» с информацией об акциях и скидках. Розничная сеть на сегодняшний день является лидером по количеству магазинов в РФ. На конец марта 2018 года в стране насчитывалось более 16,5 тыс. магазинов сети. Они расположены в более чем 2,7 тыс. российских населенных пунктов.

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