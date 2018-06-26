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26.06.18 / 21:56 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки

А не в Вене

путин и трамп

Коллаж АБН

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет в Хельсинки. Об этом во вторник пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Однако, отмечает СМИ, точной информации по встрече пока что нет. В Белом доме получить официальный комментарий не удалось. Отметим, о вероятной встрече двух президентов в столице Финляндии также пишет Reuters.

Ранее австрийское издание Kronen Zeitung сообщало, что встреча Путина и Трампа, вероятно, состоится в Вене 15 июля. Politico отмечает, что Вена была одним из вариантов для места встречи, однако в результате ее не выбрали для поездки.

О возможной стрече Путина и Трампа стало известно в марте. Тогда президент США пригласил Владимира Путина в Белый дом. Однако с того времени договоренности о встрече нет. Первая личная встреча Путина и Трампа прошла в июле прошлого года в Гамбурге и длилась более двух часов.

Напомним, в 2017 году президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что его страна готова принять встречу двух президентов. Тогда он вспомнил о первой встрече Михаила Горбачева и Джорджа Буша в Хельсинки в 1990 году.

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