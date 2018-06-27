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27.06.18 / 18:29 Новости / Петербург и Ленобласть

Фонд имущества Петербурга продал и сдал в аренду помещений на 156 млн рублей

В частности, продал расселенный дом возле Балтийского вокзала

Фото АБН

Фонд имущества Петербурга провел торги, на которых продал и сдал в аренду 58 помещений на общую сумму порядка 156 млн рублей. Об этом в фонде рассказали в среду.

В частности, с молотка ушел аварийный расселенный дом на набережной Обводного канала, 118Б в 400 м от Балтийского вокзала. Пятиэтажное здание 1930-х годов приобрел гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков за 86,4 млн рублей. В фонде отметили, что у него в собственности также находится соседняя литера по тому же адресу.

Кроме того, единым лотом были проданы три торгово-сервисных помещения на улице Решетникова возле станции метро «Электросила». Победитель торгов предложил за объект 30,4 млн рублей.

Также фонд сумел продать квартиру на Мясной улице, а также сдать в аренду нежилое помещение на Ланском шоссе в Приморском районе и два офиса в доме Гейдериха на Большом Сампсониевском проспекте у метро «Лесная». Добавим, следующие торги фонда сотоятся 4 и 18 июля.

Ранее сообщалось, что Фонд имущества Петербурга нашел арендатора на заброшенный ресторан «Охотничий домик» в Удельном парке. Объект сдали в аренду на 49 лет за 4,5 млн рублей.

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