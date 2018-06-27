Все новости

27.06.18 / 19:12 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи 2253,60 пункта, индекс РТС 1124,84 пункта

Московская биржа

Коллаж АБН

В среду Московская биржа закрылись в зеленой  зоне. Индекс Мосбиржи составил 2253,60 пункта, увеличившись на 1,01%; индекс РТС тоже поднялся на 1,01% и составил 1124,84  пункта.

Как отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс»Анастасия Соснова, на рынках снизился градус напряжения. Российский индекс Мосбиржи отыграл утреннее падение и поднялся на 1,4%. Ему подыграла нефть Brent, которая подорожала до $78 за баррель. Рынок нефти всколыхнуло сообщение о том, что США призвали своих союзников свести импорт сырой нефти из Ирана к 4 ноября до нуля. Многие участники нефтяного рынка предположили, что союзникам придется подчиниться во избежание суровых мер США. Дополнительное влияние оказало уменьшение опасений замедления глобального экономического роста из-за торговой войны между США и Китаем.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,117 seconds.