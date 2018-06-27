Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи 2253,60 пункта, индекс РТС 1124,84 пункта

В среду Московская биржа закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи составил 2253,60 пункта, увеличившись на 1,01%; индекс РТС тоже поднялся на 1,01% и составил 1124,84 пункта.

Как отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс»Анастасия Соснова, на рынках снизился градус напряжения. Российский индекс Мосбиржи отыграл утреннее падение и поднялся на 1,4%. Ему подыграла нефть Brent, которая подорожала до $78 за баррель. Рынок нефти всколыхнуло сообщение о том, что США призвали своих союзников свести импорт сырой нефти из Ирана к 4 ноября до нуля. Многие участники нефтяного рынка предположили, что союзникам придется подчиниться во избежание суровых мер США. Дополнительное влияние оказало уменьшение опасений замедления глобального экономического роста из-за торговой войны между США и Китаем.