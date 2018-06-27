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27.06.18 / 19:51 Новости / Россия и мир

Начальницу владимирской Росгвардии задержали после обыска

Мокшина требовала взятки с нескольких своих подчиненных

Начальницу Росгвардии Владимирской области задержали по подозрению в коррупции. Алфия Мокшина была задержана в среду, в ее квартире провели обыски, сообщает СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что Мокшина требовала взятки с нескольких своих подчиненных. Также сообщается, что в мае она получила через посредников требуемые суммы. В отношении задержанной возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось об обысках в кабинете главы Карачаево-Черкессии. Однако позже власти республики опровергли эту информацию. По словам пресс-секретаря главы региона, Рашид Темрезов работает в обычном режиме.

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