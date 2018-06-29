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29.06.18 / 18:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Максим Соколов вошел в состав совета директоров «Группы ЛСР»

Возглавил один из комитетов

Бывший министр транспорта России Максим Соколов вошел в состав совета директоров «Группы ЛСР». Об этом стало известно в пятницу из сообщения организации.

Решение принято на собрании акционеров компании. Соколов возглавил комитет по стратегии и инвестициям.

Кроме этого, совет директоров определил сумму дивидендов по итогам прошлого года. Выплата составит 78 рублей на одну обыкновенную акцию. Общая сумма – 8 млрд рублей.

Напомним, ранее Соколов занимал пост министра транспорта России. Он был на этой должности с 2012 года. Соколов покинул пост в текущем году после инаугурации президента. В новом правительстве должность Соколова занял Евгений Дитрих.

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