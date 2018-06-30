Минтранс предполагает собрать с помощью системы «Платон» 20 млрд рублей в 2018 году Дополнительные меры не нужны

Министерство транспорта предполагает, что система «Платон» соберет 20 млрд рублей в текущем году. Об этом в субботу сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

Эта сумма пересчитана с учетом индексации тарифа с текущего на следующий год, передает ТАСС. Дитрих отметил, что дополнительные меры контроля неплательщиков необязательны. Кроме передачи контроля за нарушителями от Ротранснадзора и МВД, уточнил министр.

Напомним, накануне кабмин сообщил о переносе индексации тарифа «Платон». Ее перенесли на год. В ведомстве заявили, что сначала Минтранс усилит контроль за нарушителями. Индексация назначена на 1 июля 2019 года.