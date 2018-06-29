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29.06.18 / 12:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Индексацию тарифа системы «Платон» перенесли на год

Минтранс сначала намерен усилить контроль за нарушителями

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе срока индексации тарифа системы «Платон» на 1 июля 2019 года. Об этом в кабинете министров сообщили в пятницу.

Ранее сообщалось, что власти намерены перенести срок индексации из-за планов усилить контроль за нарушителями. В Минтрансе заявили, что вопрос индексации льготного тарифа будут обсуждать только после предоставления результатов усиления контроля за нарушителями грузоперевозчикам.

Отметим, система «Платон» действует с 2015 года. Это государственная система взимания пошлин с грузовиков в счет возмещения вреда, нанесенного массивными машинами автодорогам. Сейчас тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр. Ранее ожидалось, что с 1 июля налог для владельцев грузовиков весом от 12 тонн за проезд по федеральным трассам вырастет с 1,9 до 2,15 руб. за 1 км.

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