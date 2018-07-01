Участок скоростной трассы Москва — Петербург перекрыли из-за горящего бензовоза Автомобилистов направляют на М-10

Участок скоростной трассы М-11 (Москва—Петербург) в Новгородской области перекрыли из-за возгорания бензовоза. Это произошло около 14:30 в воскресенье, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ведомства, сначала поступила информация о возгорании колеса грузовика, а затем – о горении самой машины. На тушение пожара привлекли три единицы техники и боевые расчеты.

В результате, движение по правой полосе в сторону Петербурга ограничили. Автомобилистов направляют на трассу М-10.

Добавим, скоростная трасса М-11 должна стать дублером автодороги М-10 «Россия». В настоящий момент открыты только несколько участков. После достройки автодороги ее протяженность составит 669 км. Стоимость проезда по М-11 оценивается в 2 тыс. рублей.