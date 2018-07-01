Синоптики пообещали Петербургу дожди в начале июля А температура составит от +13 до +20 градусов

Синоптики пообещали Петербурге дождливое начало июля. Пасмурная погода сохранится с 1 по 3 июля, свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

Так, в воскресенье в Северной столице температура воздуха составит +13…+15 градусов, а в понедельник и вторник — +15…+17 и +18…+20 градусов соответственно. При этом, по прогнозу специалистов, ветер будет умеренный, местами порывы до сильного.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов не смог ответить на вопрос, какая погода будет в июле. Он сообщил, что специалисты еще работают над прогнозом.