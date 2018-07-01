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01.07.18 / 16:34 Новости / Россия и мир

Российский дилеры BMW начали прием заказов на новый спорткар M2 Competition

Рекомендованная цена – 4,29 млн рублей

В воскресенье, 1 июля, российские дилеры начали прием заказов на новое спортивное купе BMW M2 Competition. Об этом сообщили в BMW Group Россия.

Рекомендованная розничная цена спорткара в базовой комплектации составляет 4,29 млн рублей. В пресс-службе отметим, что на российском рынке новинка доступна в сочетании с локальным пакетом M Special, включающим камеру заднего вида, аудиосистему Hi-Fi Harman Kardon и другие функции. Стоимость пакета – 260 тыс. рублей.

Добавим, BMW M2 Competition оснащен двигателем M TwinPower Turbo с двойным турбонаддувом, который развивает 410 л.с. В базовой версии доступна 6-ступенчатая «механика», опционально — 7-ступенчатая коробка передач М DCT c двумя сцеплениями и программой управления Drivelogic.

Ранее стало известно, что с 1 июля BMW поднял цены на некоторые свои модели. По подсчетам «Автостата», автомобили марки подорожали на 40-140 тыс. рублей.

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