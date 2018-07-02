Круизный лайнер Celebrity Silhouette не смог зайти в порт Петербурга из-за ветра Лайнер с почти 3 тыс. пассажирами уплыл

Круизный лайнер Celebrity Silhouette после трех попыток не смог зайти в порт Петербурга из-за сильного ветра. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе пассажирского порта.

Как передает «Росбалт», судно предприняло две попытки захода 1 июля, а третью назначили на утро понедельника. Однако капитан решил не пытаться приблизиться к порту, так как погода не изменилась. Лайнер с почти 3 тыс. пассажирами уплыл.

Добавим, ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти ветер повалил более 200 деревьев. Это произошло в течение одного дня, в воскресенье. Синоптики сообщили, что в ближайшее время шквалистый ветер прекратится, и погода в Петербурге начнет налаживаться.