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02.07.18 / 20:29 Новости / Петербург и Ленобласть

Круизный лайнер Celebrity Silhouette не смог зайти в порт Петербурга из-за ветра

Лайнер с почти 3 тыс. пассажирами уплыл

Фото с сайта cityreporter.ru

Круизный лайнер Celebrity Silhouette после трех попыток не смог зайти в порт Петербурга из-за сильного ветра. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе пассажирского порта.

Как передает «Росбалт», судно предприняло две попытки захода 1 июля, а третью назначили на утро понедельника. Однако капитан решил не пытаться приблизиться к порту, так как погода не изменилась. Лайнер с почти 3 тыс. пассажирами уплыл.

Добавим, ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти ветер повалил более 200 деревьев. Это произошло в течение одного дня, в воскресенье. Синоптики сообщили, что в ближайшее время шквалистый ветер прекратится, и погода в Петербурге начнет налаживаться.

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