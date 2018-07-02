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02.07.18 / 19:52 Новости / Россия и мир / Экономика

ВЭБ может стать партнером «Стрелки»

Детали переговоров пока не уточняются

ВЭБ начал переговоры с КБ «Стрелка» о стратегическом партнерстве. Об этом в понедельник сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что вхождение «Внешэкономбанка» в качестве партнера консалтингового бюро произошло после того, как его возглавил Игорь Шувалов. Ранее он курировал вопросы развития городской среды, находясь на должности вице-премьера.

Отметим, КБ «Стрелка» исполняет государственные заказы по развитию городской среды. Так, компания реализовывала программу «Моя улица» по заказу мэрии Москвы. В настоящее время бюро разрабатывает стандарты развития городской среды по заказу «Дом.РФ» и Минстроя.

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