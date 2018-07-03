В 2018 году «ПСК» подала иски на 1,7 млрд рублей по долгам за электроэнергию Это на 53% больше, чем за период с января по июнь в 2017 году

Сумма исковых требований по долгам за электроэнергию «Петербургской сбытовой компании» составила 1,7 млрд рублей. Об этом во вторник сообщает «Коммерсантъ».

Это на 53% больше, чем за период с января по июнь в 2017 году. Всего за это время компания подала более 1 тыс. исков. Ежемесячно в суд поступает около 200 исков от «ПСК». В компании сообщили, что в 2017 году из 1593 поданных исков в пользу поставщика вынесли 1524 решения. Общая сумма поступлений в «ПСК» тогда составила 1,2 млрд руб.

Напомним, в начале июня «Метрострой» сообщил о намерении оплатить «ПСК» свой долг. Как сообщили в компании, причина задержки – это установленные «ПСК» условия. Энергетики потребовали провести оплату с филиала «Метростроя». А в строительной компании ответили, что открытие счета займет не меньше месяца. «Метрострой» заявил о готовности выплатить долг сразу после открытия счета.