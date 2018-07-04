Аналитик оценила шансы на смягчение решения по пенсионному возрасту как высокие А само повышение возраста как жесткое

Аналитик «Альфа-банка» Наталия Орлова оценила шансы на смягчение решения по пенсионному возрасту как высокие. Об этом говорится в аналитическом отчете банка, который был выпущен в среду.

«Складывается впечатление, что принятие пенсионной реформы будет отложено на осень, что увеличит вероятность того, что в нее будут вноситься изменения… Негативная реакция населения на реформу увеличивает шансы того, что власти предпочтут пойти на компромисс, переложив часть нагрузки… на корпоративный сектор, что вряд ли позитивно скажется на экономическом росте», — констатирует Орлова.

Экономист указывает на то, что повышение может стать нагрузкой для компаний. Прямой эффект реформы не столь велик, он составляет примерно до 1% прибыли компаний. Однако, по ее мнению, на деловом климате существенно скажется то,, что компании начнут брать на работу людей предпенсионного возраста.

В целом Орлова оценивает решение о повышении пенсионного возраста как жесткое. Она напоминает, что пенсионные реформы в других странах анонсируются в среднем за пять лет до их непосредственного начала, проходят в условиях более высокого экономического роста и затрагивают меньшую долю населения.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России. К 2028 году мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 года. Таким образом, повышение возраста выхода на пенсию у мужчин составляет пять лет, у женщин – восемь лет. Реформа пополнит ряды трудоспособных граждан на 1,6 млн человек.