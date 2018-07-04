В Петербурге депутаты запретят продавать «энергетики» детям Для защиты их здоровья

Законодательное Собрание Петербурга решило ввести ограничения на продажу тонизирующих напитков («энергетиков»). Соответствующий законопроект парламентарии приняли в среду в первом чтении, передает корреспондент АБН.

Глава комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия») отметил, что во многих европейских странах «энергетики» уже запрещены. «Подростки достаточно легко подсаживаются на красивые ночки и начинают без ограничений потреблять эти напитки», — сказал он. Законопроект предлагает запретить продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним, а также запретить продажу «энергетиков» на территории оздоровительных учреждений.

Сами напитки Четырбок назвал «ядами», которые производят транснациональные корпорации и «бизнес-монстры». «Мы имеем право определить той категории жителей, которым запрещено продавать такие напитки и определение тех мест, где употребление таких напитков неуместно», — сказал Четырбок. «Единоросс» подчеркнул, что инициативу поддержал губернатор Петербурга, Союз педиатров, а также Парламентская ассамблея Северо-Запада.

В свою очередь Максим Резник («Партия роста») отметил, что в Госдуму неоднократно поступали аналогичные законопроекты. Однако все они получали отрицательное заключение правительства. Четырбока это не смутило: он отмечает, что часто подобные ограничительные меры принимают сначала на уровне регионов, а потом уже на уровне всей страны.

Четырбок подчеркнул, что у законопроекта будет большое время на поправки — до 14 сентября. При подготовке второго чтения «единоросс» пообещал организовать широкое обсуждение.

Резник раскритиковал законопроект. Он назвал заседание парламента «черным днем», с учетом предстоящего обсуждения повышения пенсионного возраста и отказа в референдуме защитникам Парка интернационалистов во Фрунзенском районе. Резник подчеркнул, что тема «энергетиков» — неоднозначна. Со ссылкой на специалистов депутат заявил, что вред тонизирующих напитков не доказан. «Надо ли сейчас плодить новые запреты?» — задался вопросом «простовец».

Против принятия законопроекта выступил Ирина Иванова (КПРФ). Она считает, что если вред точно не доказан, то принимать запретительные меры нельзя. Если же негативное воздействие на здоровье есть, то нужно запретить производство «энергетиков». «Но так мы можем дойти до запрета продавать кофе-машины», — резюмировала Иванова.

Денис Четырбок ранее неоднократно вносил в ЗС запретительные законопроекты. Так, он вносил законопроект, который запрещающий кошкам и другим домашним животным жить в подвалах и парадных домов. Другой инициативой стал запрет продавать алкоголь в магазинах, которые расположены в жилых домах. Также по инициативе депутатов, среди которых был и Четырбок, ЗакС запретил продавать вейпы несовершеннолетним. Кроме того, по предложению другого «единоросса» Александра Тетердинко парламент запретил продажу алкоголя в день проведения праздника «Алые паруса» на территории всего города.