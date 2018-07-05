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05.07.18 / 09:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Производители лекарств могут повысить цены из-за требований ФСБ к криптозащите

Оператор маркировки утверждает, что криптозащита не требует дополнительных затрат

Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций объявили, что производители лекарств могут повысить цены из-за новых требований ФСБ к маркировке двухмерным штриховым кодом. Об этом со ссылкой на письмо фармассоциаций в четверг пишет РБК.

Ассоциации просят отказаться от введения криптозащиты маркировки лекарств, указывает издание. Требования о криптозащите появились только весной этого года, подчеркивают фармпроизводители. Изменения потребуют от производителей незапланированных расходов, отметили фармацевты.

При этом оператор маркировки, Центр развития перспективных технологий, утверждает, что инвестирует в проект маркировки более 10 млрд рублей. Испытания системы уже проведены, они показали, что использование криптографии не потребует дополнительных затрат, утверждает ЦПРТ.

Напомним, с 1 февраля прошлого года в России проводят эксперимент по маркировке лекарств новым кодом. Обязательной криптографическая маркировка должна стать к 2020 году. Новое требование ФСБ подразумевает, что код для каждой пачки лекарств должен генерировать не производитель, а специальное программное обеспечение от ЦПРТ. ЦПРТ принадлежит структурам Алишера Усманова и госкорпорации «Ростех».

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