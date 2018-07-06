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06.07.18 / 10:59 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС проиндексировала оптовые цены на газ

На 3,4%

Тарифный кодекс

Фото: consultantplus.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проиндексировала оптовые цены на газ. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Речь идет о стоимости газа «Газпрома» для промышленных потребителей. Она выросла на 3,4%. По словам заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина, решение по индексации соответствует параметрам социально-экономического развития России.

Добавим, в прошлом году ФАС снизила цены на газ в российских регионах. В ведомстве заявили, что это перебалансировка тарифов. Из стоимости исключили страховые платежи. Также представительские расходы перестали включать в цену.

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