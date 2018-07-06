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06.07.18 / 19:30 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербург к параду ВМФ из Крыма прилетели самолеты Су-24

Главный военно-морской парад пройдет 29 июля

В Петербург для участия в Главном военно-морском параде прибыли самолеты Су-24 Черноморского флота. Об этом в пятницу сообщили в министерстве обороны.

Самолеты совершили перелет из Крыма. Это три фронтовых бомбардировщика из смешанного штурмового полка морской авиации. После участия в Главном военно-морском параде самолеты вернутся на аэродром базирования.

Напомним, Главный военно-морской парад состоится 29 июля. Он пройдут в Кронштадте. В параде примут участие 40 боевых кораблей и судов ВМФ России. Также в параде примет участие авиация, в том числе четыре самолета Тихоокеанского флота.

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