В октябре в Тихвине появится новый парк Парк появится в районе пересечения улицы Делегатская и проезда Бойцов 4-й армии

К октябрю 2018 года в Тихвине построят новый парк на берегу реки Тихвинки. Об этом в пятницу сообщили в правительстве Ленобласти.

Парк появится в районе пересечения улицы Делегатская и проезда Бойцов 4-й армии. Он будет включать в себя скейтплощадку, смотровую площадку с вином на реку, пешеходные дорожки, велосипедные дорожки и детскую площадку. Территорию назовут «Парк поколений», так как инициатива по ее благоустройству принадлежит тихвинскому совету ветеранов комсомола.

Напомним, ранее в Смольном обсудили создание лесопаркового пояса вокруг Петербурга. Вице-губернатор Игорь Албин поручил профильным комитетам выработать план работы в течение месяца. В декабре прошлого года вопрос о создании зеленого пояса поднял Общероссийский народный фронт.