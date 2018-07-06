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06.07.18 / 14:43 Новости / Петербург и Ленобласть

В октябре в Тихвине появится новый парк

Парк появится в районе пересечения улицы Делегатская и проезда Бойцов 4-й армии

К октябрю 2018 года в Тихвине построят новый парк на берегу реки Тихвинки. Об этом в пятницу сообщили в правительстве Ленобласти.

Парк появится в районе пересечения улицы Делегатская и проезда Бойцов 4-й армии. Он будет включать в себя скейтплощадку, смотровую площадку с вином на реку, пешеходные дорожки, велосипедные дорожки и детскую площадку. Территорию назовут «Парк поколений», так как инициатива по ее благоустройству принадлежит тихвинскому совету ветеранов комсомола.

Напомним, ранее в Смольном обсудили создание лесопаркового пояса вокруг Петербурга. Вице-губернатор Игорь Албин поручил профильным комитетам выработать план работы в течение месяца. В декабре прошлого года вопрос о создании зеленого пояса поднял Общероссийский народный фронт.

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