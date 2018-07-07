Жильцов дома на Ремесленной улице решили расселить в следующем году На это город потратит 200 млн рублей

Жильцов дома №5 на Ремесленной улице решили расселить в следующем году. Об этом председатель жилищного комитета Петербурга сообщил жителям.

Администрация города потратит на расселение 200 млн рублей, передает НТВ. В настоящий момент в доме живут 63 семьи. К переезду готовятся пять из них. Им выделили квартиры в Парголово. Остальным семьям выдадут квартиры в Приморском и Выборгском районах.

Напомним, вплотную к дому построили мост Бетанкура к ЧМ-2018. Жители дома стали жаловаться на появление шума, грибка и влажности. Они неоднократно выступали против моста. В частности, жильцы попросили президента США Дональда Трампа купить дом.