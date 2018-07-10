Все новости

10.07.18 / 16:26 Новости / Россия и мир

Топилин: Власти 61 региона поддержали идею повышения пенсионного возраста

Документ должны внести в Госдуму в середине июля

Сюжет:

Коллаж АБН

Положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста в Госдуму направили власти 61 российского региона. Об этом во вторник сообщил министр труда Максим Топилин.

Как передает «Интерфакс», ожидается, что документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента 16 июля. Перед этим отзывы на проект должны представить региональные власти.

На прошлой неделе законопроект поддержало Законодательное собрание Петербурга. При этом спикер городского парламента Вячеслав Макаров отказался комментировать тему повышения пенсионного возраста, сославшись на то, что его речь может повлиять на решение депутатов.

Напомним, в июне правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Предполагается, что изменения начнут вводить со следующего года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.