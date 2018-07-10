Топилин: Власти 61 региона поддержали идею повышения пенсионного возраста Документ должны внести в Госдуму в середине июля

Положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста в Госдуму направили власти 61 российского региона. Об этом во вторник сообщил министр труда Максим Топилин.

Как передает «Интерфакс», ожидается, что документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента 16 июля. Перед этим отзывы на проект должны представить региональные власти.

На прошлой неделе законопроект поддержало Законодательное собрание Петербурга. При этом спикер городского парламента Вячеслав Макаров отказался комментировать тему повышения пенсионного возраста, сославшись на то, что его речь может повлиять на решение депутатов.

Напомним, в июне правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Предполагается, что изменения начнут вводить со следующего года.