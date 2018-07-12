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12.07.18 / 19:23 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Граффити с Черчесовым опять просят закрасить

Желтым цветом

Фото instagram.com/myhoodisgood

Граффити с изображением тренера российской сборной Станислава Черчесова в Пушкарском саду в Петербурге опять просят закрасить. Об обращении жителя Александра С. стало известно в четверг.

Обращение петербуржца появилось на портале «Наш Петербург» 11 июля. Он попросил закрасить портрет желтой краской. «Необходимо восстановить проектный облик фасада», — цитирует «Фонтанка» его слова о трансформаторной будке.

Напомним, ранее петербуржец с таким именем уже просил закрасить портрет Черчесова. Это произошло в начале июля. Тогда «Ленэнерго» решило, что закрасит портрет в ноябре, так как соответствующее разрешение дала администрация Петроградского района. Однако вскоре после этого граффити закрасили сами авторы, художники объединения HoodGraff. Они сделали это из-за того, что рисунок испортили фанаты «Зенита», увидевшие в жесте Черчесова обращение к польской команде, которую тот раньше тренировал. Вскоре на будке в Пушкарском саду появился новый портрет футбольного тренера. Теперь он «отдает честь», так как «отслужил России, как и вся сборная», говорят граффитисты.

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