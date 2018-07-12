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12.07.18 / 16:26 Новости / Общество / Россия и мир

Nestle в России к 2030 году поможет 50 млн детей вести более здоровый образ жизни

Глобальная инициатива «Здоровые дети»

Фото: sdg-trade.com

Компания «Нестле Россия» планирует к 2030 году помочь 50 млн детей вести более здоровый образ жизни. Об этом в четверг сообщили в компании.

Таким образом компания поддержит глобальную инициативу «Здоровые дети». К 2020 году Nestle планирует добавить в свои продукты не менее 750 млн порций (80 г) овощей, не менее 300 млн порций (16 г) богатых пищевыми волокнами зерновых, бобовых, орехов и семян, сократить количество добавленных сахаров еще на 5%, сократить количество соли на 10%, выполнить обязательство по снижению уровня содержания насыщенных жиров на 10% во всех соответствующих продуктах.

Nestle будет помогать родителям обеспечить правильное питание детей. Создатели программы плотно сотрудничают с профессионалами в области физиологии и питания. В Nestle обращают внимание, что избыточное потребление жиров, насыщенных жирных кислот, добавленного сахара и поваренной соли при недостаточном потреблении молочных продуктов, овощей и фруктов представляют угрозу для здоровья детей.

Компания Nestle — крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Ее филиалы представлены в 189 странах по всему миру.

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