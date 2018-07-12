Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж 50 млрд рублей Глава ведомства встретился с Путиным

Росфинмониторинг и Верховный суд РФ пресекли вывод за рубеж 50 млрд рублей. Об этом в четверг рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Наиболее серьезная тема, которую мы тоже в рамках комиссии рассматриваем,— это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить где-то порядка 50 млрд руб. благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева, то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — сказал Чиханчин.

Отметим, федеральная служба по финансовому мониторингу борется с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия, а также вырабатывает нормативно-правовую политику в этой сфере. В четверг глава Росфинмониторинга встретился с президентом Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о текущей деятельности ведомства.