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12.07.18 / 21:52 Новости / Россия и мир

В «Шереметьево» появятся кабинки для курения

В одном павильоне смогут находиться до 14 человек

Аэропорт «Шереметьево»

Фото: alter-tour.ru

Московский аэропорт «Шереметьево» может установить семь кабинок для курения к осени. Такие данные в четверг опубликованы на сайте госзакупок.

Планируется установить павильоны на открытом воздухе, вне зданий аэропорта. В кабинках будет вытяжная система и два инфракрасных обогревателя. В одном павильоне смогут находиться до 14 человек. Стоимость закупки составляет 3,93 млн рублей.

Отметим, в России запрещено курение в аэропортах с 2013 года. В феврале 2018 года депутат Сергей Боярский выступил с предложением разрешить курение в специально отведенных местах на территории аэропортов. Соответствующие поправки направили на рассмотрение в Госдуму.

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