В «Шереметьево» появятся кабинки для курения В одном павильоне смогут находиться до 14 человек

Московский аэропорт «Шереметьево» может установить семь кабинок для курения к осени. Такие данные в четверг опубликованы на сайте госзакупок.

Планируется установить павильоны на открытом воздухе, вне зданий аэропорта. В кабинках будет вытяжная система и два инфракрасных обогревателя. В одном павильоне смогут находиться до 14 человек. Стоимость закупки составляет 3,93 млн рублей.

Отметим, в России запрещено курение в аэропортах с 2013 года. В феврале 2018 года депутат Сергей Боярский выступил с предложением разрешить курение в специально отведенных местах на территории аэропортов. Соответствующие поправки направили на рассмотрение в Госдуму.