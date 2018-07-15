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15.07.18 / 19:58 Новости / Россия и мир / Спорт

Франция выиграла чемпионат мира по футболу-2018

Обыграла Хорватию со счетом 4:2

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Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу в 2018 году. Финальный матч турнира состоялся в воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве.

Франция обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2. Голы забили Марио Манджукич (автогол, 18), Антуанн Гризманн (39), Поль Погба (59), Кильян Мбаппе (65) — Иван Перишич (28), Марио Манджукич (69).

Добавим, для Франции это вторая победа на чемпионате мира по футболу. До этого французская сборная становилась чемпионом в 1998 году. Третье место на ЧМ-2018 заняла Бельгия. Накануне она обыграла сборную Англии со счетом 2:0.

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