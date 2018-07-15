Участники Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ-2018 В рамках акции «Милиционер вступает в игру»

Во время финала Чемпионата мира по футболу-2018 неизвестные в форме полиции выбежали на поле и прервали матч. Это произошло в воскресенье.

Как стало известно позднее, это были участники Pussy Riot. На своей странице в Facebook они написали, что сделали это в рамках акции «Милиционер вступает в игру». Также сообщается, что этой акцией они, в частности, требуют освобождения политзаключенных, прекращения незаконных арестов на митингах и допущения политической конкуренции в России.

Добавим, финальный матч Франция – Хорватия ЧМ-2018 начался в 18:00. Ранее активисты движения «Весна» повесили на Дворцовом мосту в Петербурге баннер в поддержку политзаключенных. Таким образом они хотели привлечь внимание к тому, что происходит в стране на фоне чемпионата.