Индекс настроений петербургской промышленности в июне остался на уровне мая Составил 52%

Индекс настроений петербургской промышленности в июне 2018 года остался на том же уровне, что и в мае. Об этом в комитете по промышленной политике и инновациям сообщили в понедельник.

Индекс настроений в промышленности в июне 2018 года составил 52,0%. Около 90% предприятий оценивают общую экономическую ситуацию позитивно. При этом отметили улучшение экономической ситуации в организации по сравнению с предыдущим месяцем 6% руководителей.

Более 70% предприятий, принявших участие в опросе, сохранили объемы выпуска товаров на уровне предыдущего месяца. Еще16% предприятий увеличили объемы производства.

Отметим, индекс промышленного производства (ИПП) по итогам января-июня 2018 года составил 103,5% к аналогичному периоду предыдущего года. Выпуск продукции растет на производствах электрического оборудования (125,8%), производстве автотранспортных средств (108,7%), производстве машин и оборудования (106,4%). Также увеличилось производство лекарственных средств и материалов — 106,1%. В январе-мае текущего года рост составлял 10,3% год к году.