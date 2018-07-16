Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Мосбиржи 2334,18; индекс РТС 1180,64

Торги понедельника на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 0,52% до 2334,18 пункта, индекс РТС снизился на 0,73% до 1180,64 пункта.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, российский рынок в понедельник балансировал в минусе под легким давлением «медведей». Значимая поддержка индекса Мосбиржи находится на уровне 2300 пунктов. Рубль четко держится за политический фактор, констатирует Бодрова. Доллар США пока балансирует в границах 62,10-62,75 рубля, евро смотрится стабильно в коридоре 72,50-73,50 рубля.