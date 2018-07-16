Все новости

16.07.18 / 18:58 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс Мосбиржи 2334,18; индекс РТС 1180,64

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги понедельника на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 0,52% до 2334,18 пункта, индекс РТС снизился на 0,73% до 1180,64 пункта.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, российский рынок в понедельник балансировал в минусе под легким давлением «медведей». Значимая поддержка индекса Мосбиржи находится на уровне 2300 пунктов. Рубль четко держится за политический фактор, констатирует Бодрова. Доллар США пока балансирует в границах 62,10-62,75 рубля, евро смотрится стабильно в коридоре 72,50-73,50 рубля.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,135 seconds.