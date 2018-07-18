Почти 40% предпринимателей увидели снижение уровня коррупции в России О росте заявили только 10% респондентов

Почти 40% предпринимателей, опрошенных Торгово-промышленной палатой, увидели в России снижение уровня коррупции. Об опросе в среду пишет РБК.

Рост коррупции в стране увидели порядка 10% респондентов, указывает РБК. Еще 32% не увидели изменений. Опрошенные предприниматели признались, что чаще всего сталкиваются с коррупцией при получении разрешений и справок.

Отметим, исследование «Бизнес-барометр коррупции» проводилось с 2016 года. Результаты публиковали каждые полгода. При этом в октябре 2017 года снижение коррупции заметили только 25% опрошенных. В опросах о динамике коррупционных изменений с октября 2016 года существенно увеличилась доля тех, кто полагает, что ситуация с коррупцией в стране не изменилась.