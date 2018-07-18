«Нафтогаз» обозначил условия для переговоров с «Газпромом» по мировому соглашению Готов к обсуждению, но не в трехстороннем формате

«Нафтогаз Украины» готов начать переговоры с «Газпромом» о мировом соглашении в рамках спора о транзите газа в том случае, если это не помешает переговорам по новому газовому контракту. Об этом в среду заявил глава украинской компании Андрей Коболев, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, «Нафтогаз» не готов вести обсуждение в трехстороннем формате. В компании полагают, что трехсторонний формат выгоден России как «дымовая завеса» для прикрытия реализации «политизированного» проекта газопровода в обход Украины.

Добавим, накануне в Германии прошли переговоры России, Украины и Евросоюза по газовому конфликту. Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению. Причина спора «Газпрома» и «Нафтогаза» – стоимость и объем транзита российского газа через Украину. Зимой Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» порядка $4,63 млрд. С учетом долга украинской стороны «Газпром» остался должен $2,56 млрд.