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19.07.18 / 16:12 Новости / Россия и мир / Экономика

Суд отказал структуре «Ростеха» в иске к Siemens

Ранее российский суд отказал Siemens в иске о возврате турбин из Крыма

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Технопромэкспорта», дочерней компании «Ростеха», к немецкому концерну Siemens о взыскании с компании 1,4 млн евро и 46,8 млн рублей. Об этом в четверг сообщает ТАСС.

Иск к Siemens касается ЗАО «Интеравтоматика». «Технопромэкспорт» требует взыскать убытки, причиненные другим акционерам компании из-за блокирования ее работы. Первоначально «Технопромэкспорт» требовал большую сумму с Siemens, однако в апреле снизил сумму требований почти в четыре раза.

Отметим, акции компании «Интеравтоматика» принадлежат и «Технопромэкспорту», и немецкому концерну Siemens. Компания является одним из участников деятельности по установке и введению в эксплуатацию турбин в Крыму. В декабре 2017 года Siemens подала иск о возврате произведенных компанией газовых турбин, однако российский суд его отклонил. По мнению представителей немецкого концерна, структуры «Ростеха» незаконно переместили оборудование на полуостров.

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