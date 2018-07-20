Все новости

20.07.18 / 19:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в минусе

Индекс МосБиржи - 2 247,82, индекс РТС - 1 114,59

Московская биржа

Коллаж АБН

В пятницу Московская биржа закрылась в красной зоне. Индекс МосБиржи снизился на 0,95% и составил 2 247,82 пунктов, а индекс РТС упал на 0,88% до 1 114,59 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что в пятницу на российском фондовом рынке продолжились лавинообразные продажи. Индекс МосБиржи успел спуститься к 2240 пунктам – ровно по этому рубежу проходит уровень поддержки. В случае падения индекса ниже этой отметки «медведи» возьмут курс на 2200 пунктов, поскольку ни в новостном потоке, ни в статистике не за что зацепиться. Индекс РТС дрейфует в сторону 1110 пунктов, что так же выглядит закономерным.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.