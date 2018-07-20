Московская биржа закрылась в минусе Индекс МосБиржи - 2 247,82, индекс РТС - 1 114,59

В пятницу Московская биржа закрылась в красной зоне. Индекс МосБиржи снизился на 0,95% и составил 2 247,82 пунктов, а индекс РТС упал на 0,88% до 1 114,59 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что в пятницу на российском фондовом рынке продолжились лавинообразные продажи. Индекс МосБиржи успел спуститься к 2240 пунктам – ровно по этому рубежу проходит уровень поддержки. В случае падения индекса ниже этой отметки «медведи» возьмут курс на 2200 пунктов, поскольку ни в новостном потоке, ни в статистике не за что зацепиться. Индекс РТС дрейфует в сторону 1110 пунктов, что так же выглядит закономерным.