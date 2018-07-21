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21.07.18 / 12:05 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Правительство выделило деньги на строительство научного комплекса на базе центра Алмазова

Около 6,8 млрд рублей

Фото АБН

Правительство России выделило деньги на строительство научно-образовательного комплекса на базе Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте ведомства.

Сумма субсидий составляет 6,8 млрд рублей. Деньги выделили из федерального бюджета на 2018-2022 годы. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Добавим, ранее служба госстройнадзора Петербурга дала разрешение на создание амбулаторно-поликлинического комплекса «Мать и дитя». Его планируют построить на Лахтинском проспекте. Федеральная сеть «Мать и дитя» намерена вложить в проект 5 млрд рублей.

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