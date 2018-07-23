Акции «Русала» растут на Московской бирже после заявлений Минфина США На 7%

Акции «Русала» на Московской бирже растут на фоне заявлений главы Минфина США о рассмотрении плана вывода компании из-под санкций. Об этом в понедельник свидетельствуют данные торгов.

По фиксингу на 10:38 по московскому времени, акции алюминиевой компании растут на 7,28% и торгуются по 25,69 рублей за ценную бумагу. Отметим, максимальная стоимость бумаг достигала отметки 30 рублей за штуку, что более чем на 25,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Добавим, акции «Русала» также растут на Гонконгской бирже. Рост котировок последовал за заявлением главы Минфина США Стивена Мнучина о том, что «Русал» представил план действий компании, направленный на отмену санкций. Он допустил, что по результатам рассмотрения документа ведомство может снять ограничительные меры в отношении «Русала».